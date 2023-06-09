В Google представили новые возможности менеджера паролей браузера Chrome, некоторые из них уже появились, а другие станут доступны в ближайшее время. В первую очередь можно отметить редизайн страницы менеджера паролей, а также возможность создать ярлык на рабочем столе, который перенаправит пользователя сразу же на страницу менеджера, где можно не только управлять паролями, но и выполнять проверку недавних утечек. Как объясняет gHacks, пользователи стабильной версии Chrome уже могут взглянуть на новую страницу, вручную задействовав флаг chrome://flags/#password-manager-redesign.
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Настольный Chrome получает биометрическую аутентификацию вслед за версиями браузера для устройств Android и iOS. Это добавляет дополнительный уровень безопасности при использовании автозаполнения учётных данных на веб-сайтах: автозаполнение будет доступно только после биометрической аутентификации с помощью отпечатка пальца, системы распознавания лиц или других поддерживаемых средств.
Кроме этого, менеджер паролей Google получает возможность импортировать пароли из текстовых CSV-файлов, а также добавлять к паролям заметки, что очень удобно для сохранения дополнительной информации об электронной почте, идентификаторах и т.п. Информация из заметки видна пользователю в выпадающем меню менеджера паролей, которое вызывается по клику на значке ключа в адресной строке.
В Google также обновили инструмент проверки паролей на iOS, чтобы отмечать слабые и многократно используемые пароли.
- Источники
- Google Blog
- gHacks и Neowin