Intel представила новые профессиональные дискретные видеокарты Arc Pro A60 и A60M для настольных и мобильных рабочих станций соответственно, сообщает TechPowerUp. Графический процессор новинок предлагает 16 вычислительных блоков Xe Cores или 2048 векторных ALU. Видеокарты оснащаются 12 ГБ GDDR6 видеопамяти со 192-битной шиной. Поддерживается подключение до четырёх дисплеев с HDR и Dolby Vision.
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Относительно представленных ранее решений Intel Arc Pro A40 и A50 новые A60 предлагают удвоение: количества линий PCIe (16), пропускной способности памяти (384 ГБ/с), блоков AI Xe Matrix Extensions (XMX) (256) и блоков трассировки лучей (16). Компания позиционирует видеокарты, как идеальный выбор для автоматизированного проектирования, моделирования, обработки мультимедиа и задач, связанных с ИИ. Intel Arc Pro A60 для настольных рабочих станций появится в ближайшие недели, а мобильный вариант — в ближайшие месяцы.
Появление Intel Arc Pro A60 и A60M может заинтересовать и рядовых пользователей, которые ожидают новых настольных видеокарт, дело в том, что представленные решения впервые используют графический процессор ACM-G12, как утверждает VideoCardz. Чип на изображении действительно не похож на старший ACM-G10 и, судя по всему, является половиной от него. Поэтому не исключено, что потребительские модели на базе этого GPU тоже выпустят, подобные слухи ранее распространяли инсайдеры, но пока это только догадки.
- Источники
- Intel Corporation
- TechPowerUp
- VideoCardz