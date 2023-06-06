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За рубежом Radeon RX 6800 по цене всё ближе к GeForce RTX 4060 Ti и заманивает вдвое большей VRAM
RX 6800 уже дешевле рекомендованной цены 16-гиговой версии RTX 4060 Ti
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Andre Taissin, Unsplash

Похоже, новенькая GeForce RTX 4060 Ti от NVIDIA сталкивается с серьёзной конкуренцией со стороны подешевевших ускорителей AMD прошлого поколения. Зарубежные ресурсы довольно часто сообщают о снижении цен на видеокарты Radeon RX 6000 в Европе и США, модели RDNA 2 среднего и высокого класса могут похвастаться большим объёмом видеопамяти, что в современных играх зачастую делает их предпочтительнее конкурирующих решений NVIDIA. Например, благодаря 16 ГБ видеопамяти RX 6800 смотрится лучше 8-гиговых RTX 3070, 3070 Ti и 4060 Ti в тестах TechPowerUp. Похоже, RX 6800 уже приближается к цене 399 евро, во всяком случае, интернет-магазин Alternate предлагал видеокарту за такие деньги, сообщает VideoCardz, а это уже опасно для RTX 4060 Ti 8 ГБ, которая стартовала с 439 евро, но сейчас доступна в разных исполнениях по цене от 409 до 419 евро.

Источник: Alternate и VideoCardz

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В других зарубежных магазинах стоимость аналогичной Radeon RX 6800 от компании MSI достигает 450 евро и даже в этом случае доплата может стоить того. Вариант GeForce RTX 4060 Ti на 16 ГБ появится в июле с рекомендованной ценой в США 499 долларов, в Европе карта ожидается от 549 евро. Обзоры ещё предстоит увидеть, но по цене RX 6800 уже сейчас выглядит вполне неплохо. Однако не стоит недооценивать RTX 4060 Ti, у карты есть достоинства, например, более широкая совместимость с ПО, аппаратное кодирование AV1, поддержка DLSS 3, низкое энергопотребление и тепловыделение.

Источники
Alternate и VideoCardz
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#amd #nvidia #видеокарты
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