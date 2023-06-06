Помогли монолитная конструкция и меньший кристалл

Zii Miller, Unsplash

Специалисты ресурса Chips and Cheese опубликовали обзор видеокарты AMD Radeon RX 7600, сравнив её графический процессор Navi 33 с гораздо более производительным Navi 31 флагманских моделей Radeon RX 7900. Что может быть неожиданно, в младшей версии удалось найти преимущества и связаны они с меньшей задержкой доступа к кэшу и памяти. Дело в том, что Navi 33 является монолитным чипом, а для Navi 31 используют многокристальную или чиплетную конструкцию с одним вычислительным кристаллом GCD и несколькими кристаллами MCD, объединяющими Infinity Cache и контроллеры памяти. Усложнение конструкции, более крупный кристалл и удлинение линий, дополнительные межсоединения приводят к тому, что Radeon RX 7900 XTX требуется на 58% больше времени для получения данных из Infinity Cache, а поскольку в MCD располагаются и контроллеры GDDR6, задержка доступа к видеопамяти тоже повышается, в последнем случае RX 7600 имеет 15% преимущество.

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Тем не менее, больший объём кэш-памяти во флагманских видеокартах позволяет нивелировать повышенную задержку доступа к видеопамяти за счёт сокращения количества обращений. Влияние повышенного времени доступа к кэшу также можно снизить благодаря различным оптимизациям, в частности, связанным с предварительной выборкой данных, отмечают специалисты Tom’s Hardware.