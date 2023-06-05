Процессор набрал больше 300000 баллов.

Перед конференцией Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 появились результаты нового компьютера Mac Pro на базе чипа M2 Ultra в Geekbench. В шестой версии бенчмарка Geekbench Compute чип набрал 312585 баллов, сообщает ITHome. Хотя такое сравнение не совсем корректно, но среди недавних результатов Apple MacBook Pro на базе M2 Max есть оценки около 140000 баллов.

Источник: ITHome и Geekbench

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В отчёте приводятся основные характеристики Apple M2 Ultra: 12-ядерный процессор разделён на два кластера 8+4 и работает на частоте 3,68 ГГц, присутствует 128 КБ кэш-памяти 1-го уровня для инструкций и 64 КБ для данных, а также 4 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Система оснащалась 64 ГБ оперативной памяти.

Источник: ITHome и Geekbench

Со ссылкой на прогнозы корреспондента Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) в ITHome напоминают, что среди новинок Apple на конференции могут быть два новых настольных компьютера Mac с чипами M2 Max и M2 Ultra. Кодовые названия этих компьютеров Mac14,13 и Mac14,14 соответственно. Чипу M2 Max приписывают 12-ядерный процессор и 30-ядерную графику, а также поддержку до 96 ГБ памяти.

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Конференция WWDC 2023 начнётся сегодня в 20:00.

Источники ITHome