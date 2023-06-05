Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Moleculo За пост начислено вознаграждение
Новый Apple Mac Pro с чипом M2 Ultra протестировали в Geekbench
Процессор набрал больше 300000 баллов.
рекомендации
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
ВТРОЕ упала цена SSD 2Tb Netac
-39% на Xiaomi 12X 128Gb - смотри цену
RTX 4060 Ti сразу со скидкой 15 000р
-30% на 50" TV 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
-200000р на 8K Samsung 75" - смотри цену

Перед конференцией Apple Worldwide Developers Conference (WWDC) 2023 появились результаты нового компьютера Mac Pro на базе чипа M2 Ultra в Geekbench. В шестой версии бенчмарка Geekbench Compute чип набрал 312585 баллов, сообщает ITHome. Хотя такое сравнение не совсем корректно, но среди недавних результатов Apple MacBook Pro на базе M2 Max есть оценки около 140000 баллов.

Источник: ITHome и Geekbench

реклама

В отчёте приводятся основные характеристики Apple M2 Ultra: 12-ядерный процессор разделён на два кластера 8+4 и работает на частоте 3,68 ГГц, присутствует 128 КБ кэш-памяти 1-го уровня для инструкций и 64 КБ для данных, а также 4 МБ кэш-памяти 2-го уровня. Система оснащалась 64 ГБ оперативной памяти.

Источник: ITHome и Geekbench

Со ссылкой на прогнозы корреспондента Bloomberg Марка Гурмана (Mark Gurman) в ITHome напоминают, что среди новинок Apple на конференции могут быть два новых настольных компьютера Mac с чипами M2 Max и M2 Ultra. Кодовые названия этих компьютеров Mac14,13 и Mac14,14 соответственно. Чипу M2 Max приписывают 12-ядерный процессор и 30-ядерную графику, а также поддержку до 96 ГБ памяти.

рекомендации
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
-100000р на 65" Samsung Neo QLED 8K Ultra HD
На порядок упала цена компа MSI на i7 12700
-8000р на 4060 Ti Gigabyte Gaming в Ситилинке
Вдвое снижена цена REALME C31 4/64Gb
-30% на SSD Kingston 4Tb - смотри цену
RTX 3070 за 45 тр в Регарде
-35% на INFINIX Zero X pro 8/128Gb в Ситилинке
10 видов RTX 4060 Ti уже в продаже
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
-35% на Lenovo Legion с 3070 и Ryzen 5 5600G
Много <b>4070</b> в Ситилинке
-30% на MSI Infinite Core i5 16Gb DDR4 512Gb SSD

Конференция WWDC 2023 начнётся сегодня в 20:00.

Источники
ITHome
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#apple #apple mac pro
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Операционная система iOS 16 установлена на 81 % совместимых iPhone
Гарнитура от Apple вернет интерес к VR и задерет планку качества, на которую другие будут равняться
MediaTek стала ведущим производителем систем на чипе
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ЧВК "Вагнер" обнаружили на пути своего следования сотни противотанковых управляемых мин
7
Минобороны России сообщили об отражении крупномасштабного наступления ВСУ
16
Пригожин предложил Зеленскому встретится в Новой Таволжанке без оружия
57
Express: в Великобритании испугались, что Россия "выключит" страну, перерезав подводные кабели
28
Почему кандидат в президенты США заявляет о необходимости принуждения Украины к «серьезным уступкам»
5
В составе ДРГ атаковавшей Белгородскую область были бойцы из Польши
20
Два выстрела из украинского ПТРК "Стугна" не смогли вывести из строя российский танк Т-72БЗ
3
Генсек НАТО заявил о готовности Швеции к вступлению в альянс
3
За два года Xiaomi ничего не изменила в смартфонах кроме цены: они подорожали на 27%
3
В Киеве продолжают верить в то, что Бахмут не захвачен российскими силами
16
В сети появились подтвержающие фото Су-24 ВСУ с дальнобойными ракетами Storm Shadow
6
MSI представила PCI-E плату расширения, способную быстро заряжать смартфоны и даже ноутбуки
+
Минобороны РФ сообщило об отражении крупномасштабного наступления ВСУ в ДНР
2
МО Украины опубликовало ролик намекающий на контрнаступление с подписью "Планы любят тишину"
3
ВС РФ нанесли массированный ракетный удар по украинским военным аэродромам
+
Член РДК: В Шебекино хаос и мародеры, а на границе работает артиллерия и авиация
16
Пригожин с иронией объяснил Анне Маляр, почему она увидела в Бахмуте вагнеровцев
3
WP: Бойцы РДК при атаке на Белгородскую область использовали переданное Украине западное оружие
2
Пригожин согласился выслать своего представителя на встречу с украинскими диверсантами
9
Появилась информация о мини ПК ASUS PN65 с CPU Intel Meteor Lake Riding Shotgun 14-го поколения
2

Популярные статьи

VM VirtualBox - удобный инструмент для обхода западных санкций
43
Лучшие связки процессоров и видеокарт лета 2023 года для энтузиастов и экономных геймеров
4
О том как Noctua преподнесла "сюрприз"
16
"Убить пересмешника" - культовый фильм американского и мирового кинематографа в новых реалиях
3
Компьютерные клубы в России: вчера, сегодня, завтра
20
Игровой фастфуд – собираем игровой компьютер для любителей гамбургеров всего за 80 тысяч рублей
9
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 3
2
Мои впечатления Risen 2 Dark Waters. Часть 2
1
Итоги гоночного уик-энда 3-4 июня
+

Сейчас обсуждают

хахахер
11:09
ночью 16 танков хохлам уничтожили и кучу бронетранспотёров всяких заморских,хохлы полезли со своим наступлением просто
Бельгия возмущена применением их оружия на российских территориях
KILL_HOHOL
11:09
Жаль жаренную хохлятину на тиктоке нельзя выкладывать, сервера бы обвалились от количества видосиков в жанре рецепты 😊
Кадыров: 70тыс чеченских военнослужащих готовы защитить Белгородскую область и уничтожить агрессоров
Антон Воронврот
11:08
посмотри последний обзор i2hard чтоли, 7900xt у них постоянно были проблемы и только с дровами и софтом, амуда так и не смогла в софт.
Лучи Дженсена Хуанга - прорыв или маркетинг, разбираемся подробно - с картинками и большими буквами
Leonator
11:07
Чучело, это укропская съемка. Сиди и надейся, что на улице следующим не заберут.
Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
хахахер
11:06
а потом бельгия будет жопу раком ставить и рот,когда война по европам покатится
Бельгия возмущена применением их оружия на российских территориях
Вежливый L_E O P_A R D
11:06
Россия – самая паскудная, до блевоты мерзкая страна во всей мировой истории. Методом селекции там вывели чудовищных моральных уродов, у которых само понятие Добра и Зла вывернуто на изнанку. Всю свою ...
Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
ZeroNull
11:05
Ты как всегда все перепутал, укропам ставят клизмы из ракет, готовят к вступлению в Европу! )))
Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
Leonator
11:04
Бред полный. Но по существу, а как подана новость. Это актуально тля тонких легких ультрабуков. Но нормально на них на коленках в дороге не поработаешь. Увесистому большому ноутбуку это не нужно, разм...
Для чего нужен порт Ethernet и почему в современных ноутбуках его больше нет
Вежливый L_E O P_A R D
11:04
а как рахе ракеты и мобилизация в Херсоне помогли. ладно Херсон. как они шмякино помогли? а гражданская война на рахе только набирает обороты. ты бы лучше соль/спички затарил. раз тебе рабу ствол не п...
Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
ZeroNull
11:03
Фантазии укропов покорят всю вселенную! )))
Минобороны Китая: Конфликт с США был бы катастрофой для мира
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем