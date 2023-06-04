Также файлы можно передавать копированием и вставкой

Alexander London, Unsplash

В Microsoft продолжают развивать подсистемы виртуализации на Windows 11, в предварительном обновлении «Подсистемы Windows для Android» (WSA) версии 2305.40000.2.0 реализовано множество долгожданных возможностей, связанных с общим доступом к файлам и папкам, сообщает Neowin. Изменения в новой версии позволят сделать для WSA доступными некоторые папки пользователя на хостовой системе. Кроме того, реализована простая передача файлов с помощью перетаскивания, копирования и вставки. В числе других изменений обновления системных компонентов и API, улучшения совместимости, в частности, Chromium WebView обновлён до версии 113, установлены обновления безопасности Android 13 и ядра Linux, улучшена совместимость с Wi-Fi API и камерами.

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На общий доступ к файлам и папкам действует ряд ограничений, «Подсистеме доступны только файлы в папке вашего профиля пользователя Windows», — объясняют специалисты со ссылкой на документацию Microsoft: «Системные папки Windows, Program Files, папки других пользователей, внешние диски и т. д. не поддерживаются». Например, можно расшарить такие библиотеки пользователя, как «Документы» и «Изображения». В свою очередь, для Windows доступны файлы, которые подсистема сохраняет в «/sdcard/Windows». Из общего доступа также исключаются исполняемые файлы.