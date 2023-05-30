На прошлой неделе Microsoft выпустила крупное обновление Windows 11 Moment 3, с ним операционная система получила множество новых функций, в том числе: поддержку секунд в часах на панели задач, возможность создания дампа оперативной памяти ядра из диспетчера задач, страницу настроек для USB4 устройств и многое другое. Обновление необязательное и, возможно, для кого-то новые функции не находятся в числе приоритетных, чтобы устанавливать Moment 3. Однако, как сообщает Windows Latest, обновление также повышает производительность и это уже может вызвать интерес даже у консервативных пользователей, которые никогда не спешат обновляться.
реклама
Обновление Windows 11 Moment 3 значительно повышает скорость поиска в настройках, кроме того, в Microsoft улучшили скорость взаимодействия с часто используемыми интерфейсами операционной системы, такими как панели задач, уведомлений и быстрых настроек, сообщают специалисты со ссылкой на документацию. На систему было снижено влияние приложений в автозагрузке, время доступа к рабочему столу сократилось на 10%, при использовании рекомендуемых настроек снизилось энергопотребление, в среднем на 6%.
Также было снижено влияние на производительность геймерских компьютерных мышек с высокой частотой опроса, как объясняют в Microsoft, устройство cтека ввода Windows требовало значительных затрат времени на обработку входных данных, что могло негативно сказываться на игровом процессе в виде периодических статтеров, в Moment 3 удалось сократить время обработки запросов ввода и избавиться от статтеров.
- Источники
- Windows Latest