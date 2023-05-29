Просто нужно было добавить немного красок.

Ryutaro Uozumi, Unsplash

MSI элементарно решила одну из проблем плавящихся кабелей питания 12VHPWR, которая была связана с тем, что пользователи не до конца вставляли штекер кабеля в разъём — плохой контакт приводил к нагреву и оплавлению штекера, разъёма и кабелей. Штекер нужно вставлять полностью, чтобы между его корпусом и корпусом разъёма не оставалось никакого зазора. Чтобы пользователь лучше видел, вставлен штекер до конца или нет, MSI окрасила пластик контактов в ярко-жёлтый цвет, теперь зазор в случае неполного подключения виден гораздо лучше. Это продемонстрировали представители издания PCWorld, посетившие стенд MSI на выставке Computex 2023 в Тайбэе, сообщает VideoCardz.

VideoCardz Правильно (слева) и неправильно (справа) подключённый штекер. На стороне видеокарты штекер тоже окрашен. Источник: PCWorld, YouTube

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Тем не менее, вряд ли это окончательно решит проблему. Известны случаи, когда пользователи вставляли штекер полностью, но замок на нём не защёлкивался. Судя по первым сообщениям о проблемах, не все механизмы обладают чёткой обратной связью. Если замок не защёлкнулся, то со временем соединение ослабнет и контакт нарушится, что может вызвать перегрев вплоть до плавления пластика. Также важно не только вставить кабель до конца, но и сделать это аккуратно, идеально ровно, не раскачивая кабель из стороны в сторону. Кроме того, нужно помнить рекомендации по изгибу и прокладке, не перегибая провода вблизи штекера.

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