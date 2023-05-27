AMD Storm Peak может выйти во втором полугодии

Onur Binay, Unsplash

Известная информационно-диагностическая утилита CPU-Z была обновлена до версии 2.06 для поддержки новейшего оборудования, в частности, новых процессоров Intel Alder Lake-N и Xeon Sapphire Rapids, а также видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4070 и 4060 Ti. В случае AMD, новая версия поддерживает серию мобильных процессоров Ryzen 7000HX (Dragon Range) и новую видеокарту RDNA 3 среднего класса Radeon RX 7600. Что может быть интереснее, была добавлена предварительная поддержка высокопроизводительной платформы AMD Storm Peak.

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Платформа AMD Storm Peak может быть представлена новыми материнскими платами LGA-6096/4096 и процессорами Ryzen Threadripper 7000. Официально о новинках ничего неизвестно, но инсайдеры ранее сообщали, что представить платформу и новые процессоры на базе архитектуры Zen 4 могут во второй половине года. По слухам, серия процессоров снова будет разделена на категории PRO WS для рабочих станций и базовую для HEDT систем. В числе ожидаемых отличий поддержка 8- или 4-канальной DDR5, 128 или 64 линий PCIe Gen 5, возможности разгона.