Возможно, спрос тоже не очень велик

Andre Taissin, Unsplash

Накануне обсуждался слабый старт видеокарт NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ в зарубежных магазинах, например, по статистике одного из крупнейших ритейлеров Германии, в первый день удалось реализовать лишь несколько десятков моделей, в 10 раз меньше, по сравнению со статистикой RTX 4070. Причинами слабого интереса можно считать сочетание достаточно высокой цены и спорных характеристик, уже на второй день продаж были замечены первые скидки. Возможно, без скидки буксуют и продажи AMD Radeon RX 7600, во всяком случае, крупный испанский магазин CoolMod уже сделал скидку 13% на одну из моделей — ASRock RX 7600 Challenger OC можно приобрести за 259 евро при рекомендованной цене 299 евро, сообщает VideoCardz.

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AMD Radeon RX 7600 столкнулась с той же критикой, что и NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ, но она была несколько мягче, всё-таки данная модель AMD стоит дешевле. Тем не менее, игры требуют всё больше видеопамяти и не блещут оптимизацией, что делает новые 8-гиговые видеокарты неприглядными для покупателей, многие из которых стали с большей ответственностью подходить к тратам, что ранее отмечали западные блогеры. Возможно, в скором времени скидок будет больше, например, рецензенты TechPowerUp считают, что хорошая цена для Radeon RX 7600 не более 229 долларов США, а для GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ — не более 350 долларов.

Источники CoolMod VideoCardz