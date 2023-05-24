Заявлен неплохой прирост между поколениями.

Abdullah Abid, Unsplash

Сегодня ожидается презентация AMD Radeon RX 7600, первой видеокарты нового поколения с рекомендованной ценой меньше 300 долларов США. Новинка будет стоить за рубежом от 269 долларов, при этом её производительность должна быть выше лучшей модели этого класса прошлого поколения, RX 6650XT. За последние недели в Сети появилось множество информации о новинке, включая спецификации, теперь в распоряжении ресурса VideoCardz оказался слайд с информацией о производительности RX 7600 относительно RX 6600: видеокарта быстрее от 9% в The Calisto Protocol до 55% в Control. В среднем RX 7600 быстрее на 29% и позиционируется, как решение для современных игр в разрешении 1080p на максимальных настройках с частотой кадров более 60. Смелое заявление, которое проверят рецензенты уже в ближайшее время.

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Кроме того, не стоит забывать о новом медиа движке с поддержкой кодирования AV1, также можно помечтать о потенциальном приросте производительности с появлением технологии масштабирования FSR 3. Точных сроков пока нет, но движение в репозиториях есть, разработка идёт и некоторые изменения в коде рождают различные интересные предположения о будущих возможностях технологии.

Источники VideoCardz