Накануне состоялась конференция Microsoft Build 2023, где софтверный гигант объявил о доступности обновления Windows 11 Moment 3 сегодня, 24 мая. Директор по продуктам Microsoft Панос Панай (Panos Panay) рассказал о новых функциях операционной системы и сроках их внедрения в блоге Windows, среди прочего специалист упомянул, что в Windows 11 скоро появится встроенная поддержка архивов RAR, 7z, gz и других: «Мы добавили встроенную поддержку дополнительных форматов архивов, включая tar, 7-Zip, RAR, gz и многие другие, используя проект с открытым исходным кодом libarchive». Поддержка ZIP-архивов появилась в Windows в 1998 году, работа с другими требовала сторонние приложения, отмечает BleepingComputer. Microsoft сообщила The Verge, что обновление с поддержкой новых форматов архивов появится в ближайшие дни.
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Кроме множества исправлений и изменений, специалисты Neowin относят к ключевым нововведениям Windows 11 Moment 3 следующие:
- новый индикатор VPN и кнопка копирования кодов двухфакторной аутентификации из уведомлений;
- дамп памяти ядра в диспетчере задач;
- улучшение адаптивной яркости Content Adaptive Brightness Control (CABC);
- отображение большего количества вкладок веб-браузера Edge при нажатии Alt+Tab;
- изменения в способах снятия скриншотов;
- улучшения специальных возможностей.
Следующим крупное обновление Windows 11 23H2 ожидают во второй половине года, в нём планируют реализовать управление RGB подсветкой средствами операционной системы, панель задач с метками, улучшенное резервное копирование и восстановление приложений и многие другие возможности.
- Источники
- Блог Windows
- BleepingComputer
- The Verge
- Neowin