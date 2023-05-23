Похоже, их снизили незадолго до выпуска

Andre Taissin, Unsplash

После шквала новостей про Radeon RX 7600, новой видеокарте среднего сегмента AMD, не осталось практически никаких пробелов в характеристиках, известно всё, однако сохранялась некоторая неопределённость в отношении рекомендованной цены, получить информацию за несколько дней до предполагаемой презентации удалось специалистам ресурса VideoCardz и Cowcotland.

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Инсайдеры прогнозировали цену в диапазоне от 250 до 350 долларов США, почти угадали, по информации VideoCardz, Radeon RX 7600 будет стоить от 269 долларов, а на европейском рынке от 299 евро, в свою очередь, Cowcotland утверждает, что итоговая цена для Европы была снижена с 349 до 309 евро. В переводе на рубли по текущему курсу, озвученные европейские цены (в которых должен учитываться НДС) превращаются примерно в 26…27 тыс. рублей.

Судя по предварительной информации, Radeon RX 7600 будет производительнее RX 6650 XT, а последняя на момент написания в крупных торговых сетях России встречается по цене около 30…32 тыс. рублей, дешевле на пару тысяч можно найти RX 6600 XT, которая особо то и не отстаёт по производительности от обновлённой RX 6650 XT. Периодически эти модели получают скидки, что позволяет купить их на пару тысяч дешевле. Хочется надеяться, что новая Radeon RX 7600 появится в продаже не дороже, а вот модели прошлого поколения подешевеют.

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Также VideoCardz и Cowcotland утверждают, что обзоры Radeon RX 7600 появятся уже завтра, подробные характеристики новинки просочились накануне.

Источники VideoCardz Cowcotland