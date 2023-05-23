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ADATA анонсировала NeonStorm — PCIe Gen 5 накопитель с жидкостным охлаждением и скоростью до 14 ГБ/с
Также к выставке Computex 2023 готовится новый PCIe Gen 5 накопитель LEGEND 970 и множество другой электроники.
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Компания ADATA привезёт на выставку Computex 2023 новые твердотельные накопители PCIe Gen 5: Project NeonStorm и LEGEND 970. Компания называет NeonStorm самым производительным накопителем 5-го поколения, его скорости последовательного чтения и записи достигают 14 и 12 ГБ/с соответственно, а для охлаждения используется жидкостная система с двумя вентиляторами. В случае LEGEND 970 заявлены скорости до 10 ГБ/с и компактное эффективное охлаждение с помощью экструдированного алюминиевого радиатора. Также выставку посетит скоростной внешний твердотельный накопитель SE920, новинка совместима с интерфейсом USB4, выделяется необычной конструкцией с раздвижным корпусом и небольшим вентилятором.

Источник: ADATA и TechPowerUp

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ADATA покажет на выставке множество потребительской и промышленной электроники, в том числе, модули памяти CXL (Compute Express Link), CAMM (Compression Attached Memory Module), также говорится о двухранговых модулях DDR5 8400 MR-DIMM с буферизацией данных. Можно будет увидеть в деле ATX 3.0 блок питания XPG FUSION на 1600 Вт с платиновым сертификатом и двумя разъёмами питания 12VHPWR, он войдёт в состав открытой рабочей станции Project Zeus, в которую можно установить до четырёх видеокарт RTX 4090. В числе других продуктов игровые корпуса Battlecruiser II Super Mid-Tower, Valor Air и Valor Mesh, игровые системы, ноутбуки XPG Xenia 15G (Intel Core i7-13700H и NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop) и Xenia 16P (AMD Ryzen 9 7940HS и Radeon RX 7600M XT).

Источники
ADATA
TechPowerUp
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#твердотельные накопители #adata
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