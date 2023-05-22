Похоже, рекомендованная цена новинки может составить 299 долларов США.

Abdullah Abid, Unsplash

На прошлой неделе видеокарты AMD Radeon RX 7600 впервые были замечены в каталогах канадских торговых сетей с предварительными ценами, которые, вероятно, были завышены. На днях Twitter* блогер @momomo_us зафиксировал появление новинок в ещё большем количестве магазинов, сообщает VideoCardz, так несколько моделей от Gigabyte и XFX кратковременно присутствовали в интернет магазине CanadaComputers и на этот раз цены были ближе к реальности, предполагают специалисты.

Gigabyte Radeon RX 7600 8GB Gaming OC: 425.00 CAD (315 USD)

XFX Radeon RX 7600 8GB Speedster QICK308 BLACK: 419.99 CAD (311 USD)

XFX Radeon RX 7600 8GB Speedster SWFT210 CORE: 409.99 CAD (304 USD)

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Похоже, рекомендованная цена Radeon RX 7600 может составить 299 долларов США, как у предполагаемого конкурента NVIDIA GeForce RTX 4060 — первые тесты 3DMark показали, что RX 7600 существенно уступает RTX 4060 Ti и, соответственно, точно не является её конкурентом. AMD до сих пор официально не анонсировала Radeon RX 7600, но видеокарту всё чаще замечают в Сети, что может подтверждать слухи инсайдеров о презентации и начале продаж 25 мая, на день позже RTX 4060 Ti.

Источники @momomo_us, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ