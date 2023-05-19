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Стали известны европейские цены видеокарт GeForce RTX 4060
В Европе базовая модель будет стоить от 349 евро.
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Andre Taissin, Unsplash

Накануне NVIDIA представила видеокарты GeForce RTX 4060, озвучив их долларовые цены, к сегодняшнему дню стали известны и цены в евро, сообщает VideoCardz со ссылкой на HardwareLuxx. Вариант RTX 4060 Ti на 16 ГБ будет стоить в Европе от 549 евро. В свою очередь, цена 8-гиговой RTX 4060 Ti, которая поступит в продажу 24 мая, будет начинаться от 439 евро, а младшей RTX 4060 — от 349 евро. В США новинки стоят от 499, 399 и 299 долларов соответственно.

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Специалисты быстро оценили, что на сегодняшний день можно приобрести за эти деньги на европейском рынке, в список попали: GeForce RTX 3060 по цене в диапазоне 299…329 евро, Radeon RX 6650 XT за 299 евро, RX 6700 за 309 евро. Пожалуй, RTX 3060 и RX 6700 можно назвать неплохим выбором. Модель RTX 3060 предлагает 12 ГБ видеопамяти, большую (чем RX 6700) производительность в трассировке лучей, качественное масштабирование DLSS 2; RX 6700 имеет 10 ГБ памяти и 80 МБ Infinity Cache, хороша в традиционной растеризации, да и в трассировке лучей не так сильно уступает RTX 3060, для масштабирования есть FSR 2 и в будущем ожидается FSR 3. Но всё же лучше подождать независимых обзоров, они-то и покажут, на что способна 8-гиговая RTX 4060 Ti.

Источники
HardwareLuxx
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
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