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GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4060 не появятся в исполнении Founders Edition
Только варианты от партнёров производителей.
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Вчера NVIDIA представила семейство видеокарт GeForce RTX 4060, объявив о начале продаж RTX 4060 Ti 8 ГБ на следующей неделе, 24 мая. Компания выпустит эту модель в фирменном дизайне Founders Edition (FE), а вот две другие — нет. Видеокарты RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4060 будут доступны только в вариантах от партнёров, сообщает VideoCardz, так NVIDIA не будет создавать для них дополнительную конкуренцию.

Источник: NVIDIA и TechPowerUp

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Более того, партнёрские варианты могут быть даже предпочтительнее, поскольку все они или большинство будут оснащаться привычными 8-контактными разъёмами питания, в то время как RTX 4060 Ti FE оснащают разъёмом 12VHPWR. Новый разъём питания избыточен для видеокарты и потребует переходник, если покупатель не является обладателем нового блока питания с соответствующим разъёмом, а наверняка потенциальные покупатели этого класса видеокарт с энергопотреблением около 160 Вт не планировали обновление БП.

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Стоит напомнить, что GeForce RTX 4060 Ti 16 ГБ и RTX 4060 ожидаются в июле по цене от 499 и 299 долларов США соответственно, RTX 4060 Ti 8 ГБ поступит в продажу по цене от 399 долларов США.

Источники
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #geforce rtx 4060
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