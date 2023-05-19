А также более широкий охват Adobe RGB и антибликовое покрытие.

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

-10% на и так дешевую 4070 Gigabyte Aorus

Edgar Almeida, Unsplash

Одним из достоинств портативной игровой консоли Steam Deck от Valve является возможность лёгкой разборки и замены некоторых компонентов, включая стики, аккумулятор и дисплей. Это повышает ремонтопригодность устройства и позволяет делать различные модификации. Непонятно, выпустит ли Valve обновлённый Steam Deck с улучшенным дисплеем до появления второго поколения портативной консоли, но, возможно, владельцы смогут самостоятельно обновить дисплей. Компания FX Technology Limited планирует выпустить для Steam Deck совместимый дисплей под названием DeckHD, сообщает The FPS Review.

реклама

Дисплей DeckHD получит разрешение 1920×1200 пикселей и предложит 74% покрытие цветового пространства Adobe RGB, в то время как оригинальный дисплей Steam Deck может похвастаться только разрешением 1280×800 пикселей и 45% охватом Adobe RGB. Что касается технологии изготовления, максимальной яркости и частоты обновления, здесь улучшений не ожидается. Все DeckHD поставляются с антибликовым покрытием, цена ожидается на уровне 99 долларов США, когда начнутся продажи, неизвестно.

рекомендации Дешевая 4070 MSI - надо брать -15000р на Ryzen 3950X - пора брать Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы RTX 3070 за 45 тр в Регарде 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде 3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке Компьютеры от 10 тр в Ситилинке <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68 -7% на ASUS 3050 = 28 тр 13700K дешевле 40 тр в Регарде

Ранее специалисты Valve подтвердили, что хотели бы улучшить дисплей Steam Deck, но OLED варианта в качестве промежуточного обновления точно ждать не стоит, поскольку это потребует слишком большого количества изменений в конструкции и компонентной базе устройства.