Privacy Sandbox создан для повышение конфиденциальности при сохранении персонализированной рекламы

В Google завершили работу над API-интерфейсом Privacy Sandbox, разработчики веб-сайтов смогут начать внедрение нового API, когда он появится в веб-браузере Chrome в июле этого года, сообщает gHacks со ссылкой на публикацию в блоге Google The Keyword за авторством вице-президента по конфиденциальности Google Энтони Чавеса (Antony Chavez). От использования сторонних куки файлов в Chrome планируют отказаться в 2024 году, до этого момента в API не будут вносить масштабных изменений, вероятно, чтобы разработчики веб сайтов могли планомерно изучать и внедрять его в свои проекты. Перед полным отказом от сторонних куки файлов будет проведён масштабный тест примерно для 1% пользователей Chrome, тест запланирован на первый квартал 2024 года, но разработчики могут начать самостоятельные тесты уже в четвёртом квартале 2023 года, используя режим имитации удаления сторонних файлов куки.

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Специалисты напоминают, что целью создания Privacy Sandbox было стремление ограничить отслеживание пользователей, но при этом сохранить персонализированную рекламу. Теперь пользователи будут отслеживаться не индивидуально с помощью сторонних куки файлов, а определяться в группы по интересам. Более того, в браузере пользователю предоставят ограниченные возможности управления группами за счёт выбора интересов.

Источники Google gHacks