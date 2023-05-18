В ближайшее время ожидается презентация видеокарты AMD Radeon RX 7600 среднего класса, о новинке уже многое известно, во-первых, аналогичная модель была представлена в мобильном сегменте, во-вторых, коробки с видеокартами уже засветились на складах и в каталогах ритейлеров. Очередное подтверждение характеристик видеокарты есть у ресурса VideoCardz — это снимок GPU-Z.
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Radeon RX 7600 оснащается разновидностью графического процессора Navi 33, в котором активны 32 вычислительных блока (Compute Unit) и 2048 потоковых процессоров (Streaming Processors), блоков растеризации 32, наложения текстур 128. Вероятно, это подвариант Navi 33 XL. Видеокарта оснащается 8 ГБ памяти GDDR6 со 128-битной шиной и общей пропускной способностью 288 ГБ/с, как только что представленная GeForce RTX 4060 Ti 8 ГБ от NVIDIA. Карта действительно обладает урезанным интерфейсом PCIe Gen4 x8.
Также ресурс сообщает тактовые частоты графического процессора, они не особо отличаются от таковых у видеокарт прошлого поколения: базовая частота 1720 МГц, игровая 2250 МГц и максимальная 2655 МГц. Под нагрузкой зафиксирован пик 2,85 ГГц.
Презентацию AMD Radeon RX 7600 ожидают на следующей неделе, 25 мая.
- Источники
- VideoCardz