Увеличенный объём кэш-памяти позволил сделать этот выбор.

NVIDIA уделила гораздо больше внимания подсистеме памяти видеокарт Ada Lovelace, представив средне бюджетные новинки GeForce RTX 4060. Понятно почему, если у флагманских видеокарт объём и пропускная способность подсистемы памяти не вызывали вопросов, то вот вопросы к моделям RTX 4060 есть. Компания выбрала для RTX 4060 и 4060 Ti конфигурацию на 8 ГБ со 128-битной шиной, анонсирована модификация RTX 4060 Ti на 16 ГБ, но и в этом случае возникают сомнения из-за низкой пропускной способности памяти (ПСП) около 288 ГБ/с. В прошлом поколении RTX 3060 Ti получила 256-битный интерфейс памяти и ПСП была на 55% больше, около 448 ГБ/с. Не сильно ли урезали новые видеокарты? NVIDIA доказывает, что нет, новинки стали лучше.

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Во всех видеокартах Ada Lovelace многократно увеличили кэш-память 2-го уровня, так в графическом процессоре RTX 4060 Ti присутствует 32 МБ кэша 2-го уровня, в то время как RTX 3060 Ti имеет лишь 4 МБ. Кроме того, пропускная способность кэша в графических процессорах Ada Lovelace значительно выросла. NVIDIA приняла решение увеличить кэш 2-го уровня, поскольку это оказалось быстрее и эффективнее, по сравнению с внедрением ещё одного уровня. Теперь больше данных помещается в быстрый кэш, а обращений к видеопамяти меньше, что позволяет использовать её эффективнее, поэтому видеокарта нового поколения с ПСП 288 ГБ/с будет работать аналогично варианту прошлого поколения с ПСП 554 ГБ/с, утверждает NVIDIA.



Источник: Сравнение прототипов RTX 4060 Ti с 2 и 32 МБ кэш-памяти 2-го уровня.Источник: NVIDIA

Компания даже сравнила два прототипа RTX 4060 Ti, один с 32 МБ кэш-памяти 2-го уровня, а другой с 2 МБ. В первом случае нагрузка на шину памяти в среднем снизилась чуть более чем на 50%, а частота кадров выросла до 34%. Новая архитектура и 128-битный интерфейс позволили добиться оптимального сочетания производительности, цены и энергоэффективности для видеокарт класса «60».

Что касается объёма видеопамяти, в последнее время всё чаще говорится о нехватке 8 ГБ для современных игр. NVIDIA даёт понять, что в этом вопросе не стоит ориентироваться на информацию из инструментов мониторинга, поскольку игры зачастую выделяют под свои нужды гораздо больше памяти, чем используют. Нужно ориентироваться на реальный игровой процесс и показатель редких событий 1%. Тем не менее, NVIDIA признаёт, что для высоких разрешений и при использовании дополнительных высококачественных пакетов текстур больший объём памяти не помешает. В некоторых играх при определённых настройках RTX 4060 Ti 16 ГБ показывает более высокую производительность, но в большинстве случае разницы практически нет.

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Для повышения производительности NVIDIA рекомендует использовать геймерам оптимальные настройки GeForce Experience, а разработчикам игр — инструменты, позволяющие снизить объём используемой видеопамяти. Таких инструментов у компании достаточно, в их числе: NVIDIA RTX Memory Utility (RTXMU) для снижения расхода памяти в трассировке лучей; NVIDIA Micro-Mesh SDK для снижения расхода памяти и повышения производительности при использовании сложной геометрии; а также средства сжатия текстур в NVIDIA Texture Tools Exporter.

Источники NVIDIA