Подбор конфигурации игрового ПК не всегда так прост, как кажется, особенно, если бюджет ограничен. В данном случае важно грамотно распределить доступные средства между всеми составляющими и подобрать сбалансированную конфигурацию без существенных перекосов по производительности. Для этого потребуется изучить не один обзор, сопоставляя производительность процессоров и видеокарт, времени на это может уйти много. В компании Intel решили помочь потребителям, составив рекомендации по оптимальному сочетанию на основании обширного тестирования в более чем 50 играх при разных разрешениях, разных графических API и с разными процессорами. Необработанные результаты занимали более 22 ГБ, но теперь у потребителей есть удобные графики, а также таблица в формате Excel, где с разными процессорами Intel протестированы не только видеокарты Arc, но и несколько решений конкурента.
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Наиболее общее представление дано на графике выше, в Intel подсчитали, что дискретная видеокарта начального уровня Arc A380 преимущественно подойдёт для сборок на базе процессоров Core i3. Как видно, в область Core i5 модель тоже немного заходит, но с процессорами данной категории лучше всего сочетаются видеокарты Arc A750 и A770, они же будут неплохо смотреться в сборках с процессорами Core i7. Однако производительности Core i7, а тем более Core i9, хватит для раскрытия потенциала и более производительных адаптеров тяжёлой весовой категории, до которой Intel пока не дотянулась. Так специалисты отметили, что производительность системы с NVIDIA RTX 4090 продолжает увеличиваться даже при переходе к процессору Core i9, в то время как Arc A750 и A770 полностью раскрываются Core i5 или i7.
Intel использует полученные данные, чтобы в сотрудничестве с торговыми сетями предоставить покупателям системы с оптимальным сочетанием процессоров и видеокарт, да ещё и по вкусной цене. В официальной новости по ссылке ниже можно найти набор подробных сравнительных диаграмм и таблицу Excel с результатами тестов видеокарт Intel Arc, а также GeForce RTX 3060 и RTX 4090 во множестве игр.