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AMD движется к гибридному дизайну процессоров и всё шире внедряет ИИ
В AMD используют ИИ при производстве и проверке чипов.
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Maxence Pira, Unsplash

Журналисты Tom’s Hardware на конференции ITF World задали ряд вопросов исполнительному вице-президенту и генеральному директору по технологическим и инженерным вопросам AMD Марку Пейпермастеру (Mark Papermaster). В одном из вопросов журналисты поинтересовались, ожидается ли в потребительском сегменте рост количества ядер, ведь уже не одно поколение процессоров Ryzen предлагает до 16 ядер, в то время как в профессиональном и серверном сегменте их количество непрерывно увеличивается.

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Пейпермастер дал понять, что в отдельных сегментах рынка скорость развития программного обеспечения такова, что определённое количество ядер может длительно оставаться актуальным. Вероятно, специалист намекает, что 16 ядер в потребительском сегменте пока достаточно. Кроме наращивания количества ядер есть и другие направления для развития, например, внедрение блоков для ускорения определённых задач. AMD интегрировала графику в процессоры Ryzen, а теперь в мобильных APU Ryzen 7040 появился специализированный ускоритель искусственного интеллекта (ИИ).

Что может быть интереснее, Пейпермастер подтвердил переход к гибридному дизайну, когда в одном процессоре сочетаются производительные и эффективные ядра, однако этим не ограничивается, будущие решения будут очень гибко оптимизироваться под определённые области применения и решаемые задачи: «…мы сейчас движемся не только к вариациям плотности ядер, но и к вариациям типов ядер, а также к тому, как вы конфигурируете ядра. Это касается не только оптимизации производительности или энергоэффективности, но и установки многоуровневого кэша для приложений, которые могут использовать его преимущества, а также ускорителей, которые вы размещаете вокруг этой конфигурации…».

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Также Пейпермастер подтвердил, что AMD внедряет ИИ во все категории продуктов, а также использует его в процессе разработки чипов: для оптимизации в целях повышения производительности и снижения энергопотребления, при проверке и т.д. ИИ бесконечно перебирает дизайны одновременно обучаясь на наиболее удачных решениях, позволяя сократить время на разработку и поиск ошибок. На данный момент ИИ используется точечно, однако в ближайшие годы Пейпермастер видит его применение в самом процессе проектирования, при этом ИИ не вытеснит инженеров, а станет инструментом, который позволит значительно ускорить рабочие процессы. Также в беседе были затронуты вопросы энергоэффективности и охлаждения серверных процессоров.

Источники
Tom's Hardware
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#amd #процессоры #amd ryzen
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