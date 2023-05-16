Блоки обладают сертификатом 80 PLUS Gold.

Raijintek представила серию ATX 3.0 полностью модульных блоков питания Cratos с плоскими проводами. Блоки обладают сертификатами эффективности 80 PLUS Gold и Cybenetics Silver, а также Cybenetics A−, который указывает, что средний уровень шума от блока питания лежит в диапазоне 25…30 дБ. В серию входят модели мощностью 850, 1000, 1200 Вт в чёрном и белом цветовом исполнении, сообщает издание hermitage akihabara (GdM). Все модели оснащены полноценным разъёмом и кабелем 12VHPWR, рассчитанным на мощность 600 Вт, а также 120-миллиметровым (мм) вентилятором со скоростью вращения до 1800 оборотов в минуту и поддержкой полупассивного режима. Блоки относительно компактные, размеры составляют 140×86×150 мм.

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Что касается внутренностей, производитель заявляет о применении японских конденсаторов из высокотемпературной серии 105°C, схемы с LLC и DC-DC преобразователями, наличии защит от перегрузки по току (OCP), напряжению (OVP) и мощности (OPP), от пониженного напряжения (UVP), короткого замыкания (SCP) и перегрева (OTP). Для блоков заявлена наработка на отказ не менее 20000 часов, производитель даёт гарантию 5 лет.

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