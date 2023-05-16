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RX 7900XTX Red Devil от PowerColor могут сильно греться по Hotspot из-за плохо нанесённой термопасты
Разборка одного из экземпляров показала незаполненные зоны на графическом процессоре.
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Запуск серии видеокарт AMD Radeon RX 7900 был омрачён проблемой перегрева эталонных моделей RX 7900 XTX, как выяснилось, из-за недозаправки испарительных камер. Проблема была исправлена и не проявлялась на нестандартных вариантах видеокарт от партнёров компании AMD. Но у некоторых партнёрских видеокарт есть свои проблемы, которые приводят к высоким температурам. Немецкий специалист Игорь Валлоссек заподозрил PowerColor в недостаточном контроле за процессом нанесения термопасты, качество самой термопасты тоже вызвало вопросы. При средней температуре графического процессора 80°C на свежеприобретённой Red Devil AMD Radeon RX 7900 XTX температура в самой горячей точке достигала 110°C. Перепад между средней температурой и температурой Hotspot в 40°C очень большой, особенно для продвинутой системы охлаждения модели Red Devil, поэтому было решено разобрать видеокарту для поиска причин таких температур.

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Долго искать не пришлось, после снятия системы охлаждения на графическом процессоре были отчётливо видны несколько областей, которые не заполнила термопаста. После этого специалист и сделал вывод о недостаточном контроле качества в процессе нанесения. Судя по всему, проблема не единична. Замена термопасты и сборка по методике Валлоссека «колбаска» позволила значительно снизить температуры: среднюю до 75°C, в самой горячей точке до 95°C, работать видеокарта стала гораздо тише. Компания PowerColor связалась со специалистом и пока неофициально подтвердила, что расследует проблему и собирается заменить термопасту и способ её нанесения.

Источники
Igor's LAB
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#amd #amd radeon #системы охлаждения #radeon rx 7900
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