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AMD Ryzen 8000 могут по-прежнему предлагать от 6 до 16 ядер с TDP до 170 Вт
Однако ожидается значительное улучшение производительности.
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Brian Jones, Unsplash

Очередная порция слухов о возможных конфигурациях следующего поколения процессоров AMD была опубликована специалистами немецкого издания PC Games Hardware и известным инсайдером Moore’s Law is Dead на одноимённом YouTube канале. Как передаёт VideoCardz со ссылкой на источники, количество ядер с кодовым названием Nirvana в будущих Zen 5 процессорах может остаться прежним — от 6 до 16 ядер. Тем не менее, кристаллы с ядрами CCD (Core Complex Die) будут обновлены, им приписывают кодовое название Eldora. Уровень TDP тоже должен остаться в текущих пределах, от 65 до 170 Вт, а максимальный объём кэш-памяти 3-го уровня для базовых моделей без 3D V-Cache может составить 64 МБ.

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Ресурс Guru3D также отмечает, что новая архитектура Zen 5 может обеспечить значительное повышение производительности и эффективности благодаря передовым технологиям TSMC N3E или N3P, которые обеспечивают повышение производительности до 18% при снижении энергопотребления на 34%. При сохранении прежних уровней TDP можно ожидать заметного повышения тактовых частот.

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В плане выпуска, на который ссылается инсайдер, серия процессоров Ryzen 8000 (Granite Ridge) может быть запущена в производство между 1 кварталом 2024 года и 1 кварталом 2025 года, однако документ рассказывает о серверных решениях, поэтому упоминаемая в нём серия Granite Ridge может иметь отношение не к потребительским продуктам, которые могут появиться позже.

Источники
PC Games Hardware и Moore’s Law is Dead
VideoCardz и Guru3D
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#amd #процессоры #amd ryzen 8000
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