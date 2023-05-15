И много других флагманских новинок.

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Компания Patriot Memory сообщила о подготовке большого количества новинок под брендами Viper Gaming и ACPI к предстоящей выставке Computex 2023. Одной из новинок является твердотельный накопитель M.2 с поддержкой PCIe Gen 5, модель Viper PV553 может похвастаться скоростями последовательного чтения и записи до 12,4 и 11,8 гигабайт в секунду соответственно, а также активной системой охлаждения с интересным дизайном: на изображении можно рассмотреть компактный радиатор с продольными рёбрами, образующими каналы, воздух в которые будет направлять маленький центробежный вентилятор. Сверху радиатор закрыт кожухом с прорезями и логотипом бренда Viper Gaming.

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Также компания намеревается показать на выставке высокопроизводительные серии оперативной памяти DDR5, Viper Xtreme 5 и Viper Elite 5, обновлённую линейку твердотельных накопителей PCIe Gen 4, внешний корпус для установки M.2 SSD накопителя Viper VXD M.2 и другие продукты флагманских серий. ACPI, недавно приобретённое промышленное подразделение Patriot Memory, продемонстрирует новейшие флэш-накопители вместе с другими решениями в сегменте памяти и компонентами промышленного класса.

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Computex 2023 пройдёт в выставочном центре Taipei Nangang в Тайбэе, Тайвань, с 30 мая по 2 июня, стенд Patriot Memory под номером J0309 расположится в зале 1.