Хорошее решение для сборки производительного и компактного ПК.

Компания Biostar представила новую компактную материнскую плату в формате Mini-ITX для платформы Intel LGA 1700. Модель B760NH-E основана на чипсете B760 и предлагает впечатляющий набор возможностей, который позволяет использовать её для создания систем практически любого назначения, будь то обычные домашние компьютеры или рабочие машины.

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На плате располагается два разъёма DIMM для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 64 ГБ, один PCIe Gen 5 x16 для установки видеокарт, один M.2 разъём PCIe Gen 4 x4 для установки твердотельных накопителей и четыре SATA. Кроме этого стоит отметить наличие M.2 разъёма для адаптеров Wi-Fi 6/6E и возможность внутреннего подключения одного USB 3.2 (Gen2) Type-C от корпуса. Также с фронтальной панели можно подключить по два USB 3.2 (Gen1) и USB 2.0. На подсистеме питания реализовано дополнительное охлаждение.

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На задней панели расположились HDMI и DP, аудиовыходы от встроенного кодека Realtek ALC1220-VB, разъём Ethernet от 2,5-гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8125B, один USB 3.2 (Gen1), по два USB 3.2 (Gen2) и USB 2.0. Есть также два крепления для Wi-Fi антенн, разъём PS/2. Цены не уточняются.

Источники Biostar TechPowerUp