Компания Biostar представила новую компактную материнскую плату в формате Mini-ITX для платформы Intel LGA 1700. Модель B760NH-E основана на чипсете B760 и предлагает впечатляющий набор возможностей, который позволяет использовать её для создания систем практически любого назначения, будь то обычные домашние компьютеры или рабочие машины.
реклама
На плате располагается два разъёма DIMM для установки оперативной памяти DDR5 общим объёмом до 64 ГБ, один PCIe Gen 5 x16 для установки видеокарт, один M.2 разъём PCIe Gen 4 x4 для установки твердотельных накопителей и четыре SATA. Кроме этого стоит отметить наличие M.2 разъёма для адаптеров Wi-Fi 6/6E и возможность внутреннего подключения одного USB 3.2 (Gen2) Type-C от корпуса. Также с фронтальной панели можно подключить по два USB 3.2 (Gen1) и USB 2.0. На подсистеме питания реализовано дополнительное охлаждение.
На задней панели расположились HDMI и DP, аудиовыходы от встроенного кодека Realtek ALC1220-VB, разъём Ethernet от 2,5-гигабитного сетевого адаптера Realtek RTL8125B, один USB 3.2 (Gen1), по два USB 3.2 (Gen2) и USB 2.0. Есть также два крепления для Wi-Fi антенн, разъём PS/2. Цены не уточняются.
- Источники
- Biostar
- TechPowerUp