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Владельцы Xbox Series S сталкиваются с нехваткой памяти в играх
Пока проблема не распространена, но будущее консоли вызывает беспокойство.
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Louis-Philippe Poitras, Unsplash

В последнее время проблемы из-за недостаточного объёма памяти беспокоят не только владельцев 8-гиговых видеокарт, но и владельцев Xbox Series S. Как сообщает Tom’s Hardware со ссылкой на сообщения ряда пользователей, одной из проблем для владельцев младшей игровой консоли нового поколения от Microsoft в настоящим момент является Borderlands 3 — игра вылетает с сообщением о нехватке памяти. На старшей версии консоли Xbox Series X о таких проблемах неизвестно.

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Как отмечают специалисты ресурса, разработчики игр неоднократно отмечали сложности, с которыми приходится сталкиваться при оптимизации игр под Xbox Series S, в частности, из-за небольшого объёма памяти. На младшей консоли всего лишь 10 ГБ общей памяти, до 80% из которой может выделяться под нужды графического процессора с теоретической производительностью около 4 Тфлопс. Что тут можно сказать, нужно оптимизировать, при текущем уровне качества новых игр вообще не хочется слышать жалобы на недостаточную производительность Series S, тем более, что консоль не рассчитана на максимальное качество графики и разрешение, а её начинка в целом соответствует уровню современного бюджетного игрового компьютера с AMD Radeon RX 6500 XT на борту.

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К счастью, недавно Microsoft предоставила разработчикам больше возможностей для работы с подсистемой памяти Xbox Series S, а проблемы с играми пока не распространены, однако не исключены сложности в будущем, когда начнёт появляться больше игр нового поколения.

Источники
Tom's Hardware
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#xbox #игровые консоли #xbox series s
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