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Улучшения в работе памяти повысят производительность Xbox Series S
Обновление сделает доступным сотни мегабайт памяти.
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Игровая консоль Xbox Series S в ближайшем будущем может стать быстрее за счёт новых программных оптимизаций. Младший вариант в линейке игровых консолей нового поколения выглядит довольно скромно относительно своего старшего брата Xbox Series X, конфигурация памяти является одним из основных отличий. Если в старшей версии общий объём 16 ГБ и пропускная способность сегментов достигает 560 ГБ/с и 336 ГБ/с, то в Xbox Series S общий объём памяти уменьшен до 10 ГБ, а пропускная способность сегментов — до 224 ГБ/с и 56 ГБ/с. Разница ощутимая и это требует от разработчиков дополнительных усилий по оптимизации игр, но с новыми инструментами разработки задача должна упроститься, а производительность консоли возрасти.

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Июльское обновление инструментов разработки GDK приносит множество положительных изменений, в частности, увеличение памяти для консоли Xbox Series S. Нет, обновление не добавит дополнительные чипы памяти в консоль, но внесёт улучшения в систему управления памяти, что в конечном итоге увеличит доступную для разработчиков память на сотни мегабайт. Это даст не только больше свободы при оптимизации, но и позволит повысить графическую производительность в тяжёлых сценариях: «Сотни дополнительных мегабайт памяти теперь доступны разработчикам Xbox Series S. Это дает больше контроля над памятью, что может улучшить производительность графики в условиях недостатка памяти», — сообщает Microsoft.

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Источник:
Microsoft Game Dev
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