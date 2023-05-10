TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG Edition очень похожа на RTX 3090 Ti из этой же линейки.

Как и планировалось, ASUS представила сегодня новые видеокарты GeForce RTX 40. С учётом слухов о скором выпуске моделей среднего сегмента RTX 4060, новинки оказались довольно неожиданными — это два новых варианта флагманской RTX 4090.

TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG Edition. Источник: ASUS

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Первой была представлена новая версия OG Edition в линейке TUF Gaming, модель уже замечена на сайте ASUS и выполнена в узнаваемом дизайне, все достоинства TUF Gaming при ней, так в чём же отличие? Как объяснил старший менеджер по маркетинговым материалам Уитсон Гордон (Whitson Gordon), OG Edition компактнее и занимает 3,2 слота расширения против 3,65 у оригинальной версии, также она меньше в длину на 2 см, отмечают в VideoCardz, новинке потребуется 32,6 см свободного пространства.



Источник: Сравнение ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG Edition (сверху) и базовой модели.Источник: ROG Global, YouTube

TUF Gaming варианты GeForce RTX 4090 в исполнении OG Edition и RTX 3090 Ti очень похожи по размерам, более того, у моделей схожи печатные платы, возможно, для OG Edition используется модифицированная плата от RTX 3090 Ti, если верить слухам, чипы двух поколений совместимы по выводам. Также это позволяет повторно использовать более компактный вариант системы охлаждения от RTX 3090 Ti, пишет VideoCardz.



Источник: VideoCardz Сравнение ASUS TUF Gaming GeForce RTX 4090 OG Edition (слева) и базовой модели.Источник: ASUS

Второй новинкой является вариант GeForce RTX 4090 в исполнении ROG Strix LC, карта оборудована необслуживаемой системой жидкостного охлаждения с 240-мм радиатором. Дизайн новинки тоже совпадает с аналогичными моделями прошлого поколения, красивый кожух, много RGB подсветки, для дополнительного охлаждения элементов печатной платы используются центробежный вентилятор, при этом видеокарта занимает примерно 2,6 слотов расширения.

Сроки начала продаж и цены неизвестны, но видеокарты стоить ожидать уже в ближайшее время, обе появятся как в базовом исполнении, так и с заводским разгоном.

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