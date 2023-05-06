ASUS опубликовала в социальных сетях тизеры предстоящей презентации новой видеокарты NVIDIA GeForce в серии TUF Gaming. Компания не уточняет, какую собирается представить модель, предлагая пользователям угадать название и получить шанс выиграть новинку. По многочисленным слухам, NVIDIA готовится к выпуску GeForce RTX 4060 Ti, так что можно предположить, что именно эта модель готовится пополнить серию TUF Gaming, тем более, что RTX 4070 в ней уже представлена.
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Однако авторы ресурса VideoCardz утверждают, что официальные даты выпуска GeForce RTX 4060 Ti пока ещё не утверждены и поэтому можно ожидать презентации какой-либо из уже выпущенных моделей TUF Gaming, но в новом дизайне, например, с другой расцветкой или системой охлаждения. Судя по всему, презентация будет крупной, в официальном Twitter* @ASUS сообщается о прямой трансляция 10 мая.
Ранее специалисты VideoCardz сообщили, что распределение GeForce RTX 4060 Ti по каналам поставок должно начаться 5 мая, видеокарте приписывают 8 ГБ видеопамяти и это уже подтверждается регистрацией моделей некоторыми производителями в ЕЭК.
- Источники
- @ASUS, Twitter*
- VideoCardz
- * заблокирован в РФ