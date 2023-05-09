Но значимых изменений в характеристиках не ожидается.

Brad Starkey, Unsplash

В рамках жизненного цикла серий видеокарт NVIDIA GeForce производители временами выпускают не совсем стандартные варианты тех или иных моделей, например, заменяя графический процессор на более крупный, но при этом без изменения спецификаций, все лишние блоки отключаются. Например, в серии Ampere выпускали RTX 3070 Ti на графическом процессоре GA102 от более старших версий видеокарт. Обычно, такие нестандартные варианты появляются ближе к концу жизненного цикла серии, однако в случае Ada Lovelace это может произойти раньше, если верить слухам из Twitter* инсайдера @kopite7kimi, которые передаёт VideoCardz.

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По представленной информации, для производства GeForce RTX 4070 могут начать использовать графический процессор AD103, который на данный момент применяется в RTX 4080. Даже в старшей модели не используется полная конфигурация, активно 9728 из 10240 доступных CUDA ядер, а в RTX 4070 потребуется отключить около 42% ядер, чтобы добиться 5888 CUDA в соответствии со спецификациями. Для чего это необходимо, не уточняется, может быть, отбраковка, а может, что-нибудь ещё.

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По предположениям специалистов, AD103 и AD104 совместимы по контактам, поэтому у производителей не должно возникнуть проблем с использованием другого графического процессора. Энергопотребление таких вариантов может быть чуть выше, но проблем с использованием прежних систем охлаждения тоже не должно возникнуть. При отключении блоков в более производительном чипе возможны некоторые несостыковки в итоговых спецификациях, вполне вероятно, что каких-нибудь блоков или кэш-памяти станет больше, что сделает видеокарту более привлекательной, но так бывает не всегда. Когда модели могут появиться, будут ли они ограничены каким-то конкретным регионом, источник не уточнил.

Источники @kopite7kimi, Twitter* VideoCardz * заблокирован в РФ