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Colorful выпустила GeForce RTX 3070 Ti на базе GA102 — энергопотребление заметно выросло
Хотя характеристики графического процессора, включая частоты, не изменились, а вот конструкция питания стала другой.
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Производители-партнёры NVIDIA расширяют свой ассортимент новыми видеокартами GeForce RTX 30 серии, как сообщалось ранее, появились: улучшенная GDDR6X памятью RTX 3060 Ti и урезанная RTX 3060 8 ГБ. Менее заметным было появление новых версий RTX 3070 Ti, основные характеристики не изменились, для производства стали использовать другой графический процессор. Ранее использовался вариант GA104-400, а теперь можно использовать GA102, номер версии пока неизвестен. Несмотря на одинаковое количество активных блоков в графическом процессоре и одинаковые частоты, энергопотребление новой RTX 3070 Ti на базе GA102 заметно выше, отмечает VideoCardz, сообщая о выходе новых видеокарт китайской компании Colorful.

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В каталоге производителя есть такие модели GeForce RTX 3070 Ti, как iGame Vulcan OC V2, BattleAx V2, iGame Advanced OC V2 и Ultra W OC V2. Они основаны на графическом процессоре GA102, что отражает обозначение V2. Переход на новый графический процессор в разной степени сказался на каждой из них, но в целом: изменилась схема питания, вероятно, с переходом на новую печатную плату, повысилось энергопотребление при неизменных базовой и форсированной тактовой частоте графического процессора, в некоторых случаях изменилась система охлаждения и количество коннекторов питания.

Изменения для варианта iGame Advanced OC V2. Источник: Colorful
  • iGame Vulcan OC → V2 от схемы питания 14+4 перешли к 14+8+4, энергопотребление увеличилось на 90 Вт и теперь составляет 400 Вт, в системе охлаждения шесть 8-мм тепловых трубок, на одну больше.
  • BattleAx → V2 от схемы питания 9+2 перешли к 10+4+3, энергопотребление увеличилось на 50 Вт, до 340 Вт, 12-контактный разъём питания Molex заменили на пару 8-контактных.
  • iGame Advanced OC → V2 схема питания предыдущей версии 9+3 превратилась в 10+6+4, энергопотребление увеличилось на 90 Вт, до 400 Вт, также теперь используется три 8-контактных разъёма питания, а не два.
  • Ultra W OC → V2 изменения по схеме и разъёмам питания аналогичны таковым для предыдущей модели, энергопотребление увеличилось на 60 Вт, до 370 Вт, количество тепловых трубок в системе охлаждения увеличилось на одну, теперь их 7 штук.
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Таким образом, новые RTX 3070 Ti на базе графического процессора GA102 всё-таки могут иметь существенные отличия от предыдущих, оригинальных моделей на базе GA104. Энергопотребление новых версий выше, стала мощнее подсистема питания, как видеокарты изменятся в эксплуатации, пока неизвестно, может быть, будут лучше подвергаться разгону, а может и нет, нужно ждать обзоров, но похоже, что варианты на базе GA102 пока доступны только для рынка Китая.

Источник:
Colorful
VideoCardz
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#nvidia #видеокарты #colorful
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