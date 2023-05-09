Владельцы новых видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 могут воспользоваться преимуществами их продвинутого медиа движка во всё большем количестве программ, поддержка ускорения кодирования AV1 на указанных видеокартах теперь заработала в DaVinci Resolve, правда ждать этого пришлось долго, около 5 месяцев, сообщает VideoCardz. Ранее поддержка была внедрена для видеокарт Intel Arc и NVIDIA GeForce RTX 40 серии. DaVinci Resolve от разработчиков Blackmagic Design является очень популярным инструментом для работы с видео, для приложения доступна бесплатная версия, которая предлагает довольно обширные возможности.
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На самом деле, разработчики не указывают поддержки каких-либо конкретных моделей: «Возможность выполнять кодирование AV1 с аппаратным ускорением в системах AMD с помощью DaVinci Resolve», — говорится в списке нововведений версии DaVinci Resolve 18.5 b2, можно предположить, что поддержка должна распространяться на все графические решения RDNA 3 с поддержкой кодирования AV1. Так же в обширном списке изменений новой версии для видеокарт AMD есть исправление, решающее проблемы с производительностью при воспроизведении материалов в формате H.265. С полным списком изменений можно ознакомится на официальном форуме по ссылке ниже.
- Источники
- forum.blackmagicdesign.com
- VideoCardz