Ждать этого пришлось около 5 месяцев.

Setyaki Irham, Unsplash

Владельцы новых видеокарт AMD Radeon RX серии 7000 могут воспользоваться преимуществами их продвинутого медиа движка во всё большем количестве программ, поддержка ускорения кодирования AV1 на указанных видеокартах теперь заработала в DaVinci Resolve, правда ждать этого пришлось долго, около 5 месяцев, сообщает VideoCardz. Ранее поддержка была внедрена для видеокарт Intel Arc и NVIDIA GeForce RTX 40 серии. DaVinci Resolve от разработчиков Blackmagic Design является очень популярным инструментом для работы с видео, для приложения доступна бесплатная версия, которая предлагает довольно обширные возможности.

реклама

На самом деле, разработчики не указывают поддержки каких-либо конкретных моделей: «Возможность выполнять кодирование AV1 с аппаратным ускорением в системах AMD с помощью DaVinci Resolve», — говорится в списке нововведений версии DaVinci Resolve 18.5 b2, можно предположить, что поддержка должна распространяться на все графические решения RDNA 3 с поддержкой кодирования AV1. Так же в обширном списке изменений новой версии для видеокарт AMD есть исправление, решающее проблемы с производительностью при воспроизведении материалов в формате H.265. С полным списком изменений можно ознакомится на официальном форуме по ссылке ниже.