Microsoft изучает возможность размещения объявлений для продвижения своих продуктов в разных разделах Windows 11, теперь и в меню настроек, сообщает gHacks со ссылкой на Twitter* энтузиаста @thebookisclosed, который обнаружил данные нововведения в инсайдерской сборке операционной системы.
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Главная страница приложения «Настройки» может отображать рекламу Microsoft 365 в верхней или нижней части, существует несколько шаблонов, также в разделе учётных записей рассматривается внедрение уведомлений о поддержке продуктов, например, о прекращении поддержки Microsoft Office 2013. В некоторых случаях объявления могут быть полезны, но зачастую раздражают, остаётся надеяться, что если они и появятся, то будут иметь отношение только к продуктам Microsoft.
В gHacks напоминают, что недавно Microsoft тестировала объявления в меню «Пуск», а ещё раньше — прямо в проводнике. Также чувствуется стремление компании подтолкнуть больше пользователей к регистрации и использованию онлайн учётной записи, недавно в тестовых сборках был замечен значок ошибки на изображении профиля, если используется локальный аккаунт. На данный момент объявления в настройках появились только в инсайдерских сборках и, возможно, пока не появятся в стабильных релизах.
- Источники
- @thebookisclosed, Twitter*
- gHacks
- * заблокирован в РФ