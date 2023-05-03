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Thermalright представила однобашенный кулер Assassin Spirit 120 V2 с четырьмя тепловыми трубками
Замеры на стенде показали теоретическую производительность от 105 до 235 Вт.
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Компания Thermalright представила новый воздушный башенный кулер для процессора, модель Assassin Spirit 120 V2 обладает сравнительно тонкой конструкцией, но при этом испытания на тепловом стенде показали теоретическую производительность DTPC от 105 до 235 Вт. Конструкция кулера однобашенная, его размеры 120×48×154 миллиметров (мм), а вес — 500 грамм, сообщает TechPowerUp. Массив алюминиевых рёбер пронизывают четыре тепловые трубки диаметром 6 мм, они плотно собраны в основании и напрямую контактируют с крышкой процессора.

Источник: Thermalright

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В комплект поставки входит 120-мм вентилятор TC-C12C V2, в его конструкции используется гидродинамический подшипник, а подключение осуществляется через 4-контактный разъём. При максимальной скорости вращения крыльчатки 1500 об/мин расход воздуха достигает 66,17 кубических футов в минуту (CFM), статическое давление 1,53 мм водного столба, а уровень шума — 25,6 дБ.

«Использует технологию тепловых труб с обратной гравитацией Thermalright AGHP версии 4.0. Результаты замеров на тепловом стенде 105~235 Вт» (машинный перевод). Источник: Thermalright
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Система креплений поддерживает установку кулера на материнские платы Intel LGA1700, LGA1200 и LGA115x, а также AMD AM5 и AM4. В комплекте присутствует одна пара скоб для установки вентилятора и 2 грамма термопасты Thermalright TF4, для которой производитель заявляет теплопроводность 9,5 Вт/(м·К). Цены не уточняются.

Источники
Thermalright
TechPowerUp
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#thermalright #системы охлаждения #воздушные кулеры
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