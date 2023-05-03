Но запрос на слияние быстро удалили, там были RX 7950 XTX и XT.

AMD подтвердила скорый выход видеокарт Radeon RX 7000 для массового сегмента потребителей, модели не уточняются, но, скорее всего, стоит ожидать Radeon RX 7600 и/или RX 7600 XT. На данный момент в линейке дискретных настольных видеокарт RDNA 3 представлено только две модели, Radeon RX 7900 XTX и XT. Какие ещё варианты могут появиться в ближайшее время, точно неизвестно, по слухам, изменения в спросе со стороны потребителей повлияли на план выпуска новых моделей и сейчас в AMD нацелены на бюджетный сегмент и нижнюю часть среднего сегмента. Подсказку, какой может планироваться полная линейка настольных видеокарт, пользователи сабреддита AMD заметили в обновлении открытой библиотеки ROCm на GitHub, сообщает VideoCardz. Запрос на слияние оперативно удалили, но пользователь под псевдонимом cherryteastain успел сохранить список видеокарт, которые собирались добавить в число поддерживаемых.

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В этом списке присутствовали новые флагманы Radeon RX 7950 XTX и 7950 XT, а также целы ряд моделей среднего и начального класса: RX 7800 XT, 7700 XT, 7600 XT и даже 7500 XT. Три последние модели имели один и тот же идентификатор gfx1102, как и мобильные 7600M/7600S/7700S, что намекает на применение в них графического процессора Navi 33 в разных конфигурациях, а вот RX 7800 XT — единственная видеокарта с кодом gfx1101, вероятно, на базе Navi 32. К сожалению, от патча на данный момент не осталось и следа, в кэше поисковых систем он тоже не сохранился, так что информацию стоит воспринимать, как слух, некоторые пользователи также предположили, что это просто заполнители и нет никакой уверенности в том, что все эти модели будут представлены.

Источники Запрос на слияние (удалён), GitHub Reddit VideoCardz