В новой версии исправили 15 уязвимостей.

Lauren Edvalson, Unsplash

Google выпустила веб-браузер Chrome 113, этот стабильный выпуск устраняет сразу 15 уязвимостей и добавляет новые возможности. Исправленные уязвимости имеют средний либо низкий уровень опасности, в списке не присутствует информации об активно эксплуатируемых эксплойтах, тем не менее, для повышения безопасности обновить браузер нужно как можно скорее, новые версии доступны на всех поддерживаемых операционных системах: Linux, macOS, Windows и Android.

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Одним из наиболее существенных изменений в возможностях Chrome 113 является внедрение WebGPU — нового API для аппаратного ускорения графики и вычислений прямо в браузере. WebGPU должен лучше использовать системные ресурсы и обладать лучшей производительностью, но преимущества будут заметны не сразу и не везде, пройдёт какое-то время, пока разработчики адаптируют свои приложения под новый API, также на данный момент не функции WebGPU включены по умолчанию, объясняет gHacks.

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Другое важное изменение в Chrome 113 отмечает Phoronix, новая версия браузера должна быстрее выполнять кодирование видео в формате AV1 за счёт обновления кодировщика libaom до версии 3.6, любое приложение WebRTC сможет использовать преимущества более быстрого кодирования. Больше подробностей можно узнать в блоге Chrome.