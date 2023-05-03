Google выпустила веб-браузер Chrome 113, этот стабильный выпуск устраняет сразу 15 уязвимостей и добавляет новые возможности. Исправленные уязвимости имеют средний либо низкий уровень опасности, в списке не присутствует информации об активно эксплуатируемых эксплойтах, тем не менее, для повышения безопасности обновить браузер нужно как можно скорее, новые версии доступны на всех поддерживаемых операционных системах: Linux, macOS, Windows и Android.
реклама
Одним из наиболее существенных изменений в возможностях Chrome 113 является внедрение WebGPU — нового API для аппаратного ускорения графики и вычислений прямо в браузере. WebGPU должен лучше использовать системные ресурсы и обладать лучшей производительностью, но преимущества будут заметны не сразу и не везде, пройдёт какое-то время, пока разработчики адаптируют свои приложения под новый API, также на данный момент не функции WebGPU включены по умолчанию, объясняет gHacks.
Другое важное изменение в Chrome 113 отмечает Phoronix, новая версия браузера должна быстрее выполнять кодирование видео в формате AV1 за счёт обновления кодировщика libaom до версии 3.6, любое приложение WebRTC сможет использовать преимущества более быстрого кодирования. Больше подробностей можно узнать в блоге Chrome.
- Источники
- Chrome Blog
- gHacks
- Phoronix