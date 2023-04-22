Видеокарте предсказывают ещё более дружелюбный ценник, чем у RTX 4070.

По ряду слухов, NVIDIA может представить видеокарту GeForce RTX 4060 Ti в мае или начале июня, эта новинка должна получить очень простую конструкцию благодаря низкому энергопотреблению, предлагая при этом хороший уровень производительности по ещё более доступной цене. Так китайский ресурс MyDrivers сообщает со ссылкой на отчёты издания DigiTimes, что новинка может получить ещё более дружелюбный ценник, чем RTX 4070, а именно 399 долларов США. Столько же стоила RTX 3060 Ti на старте продаж, только от новинки ожидают куда большей производительности — на уровне RTX 3070 или даже RTX 3070 Ti. По другим прогнозам, видеокарта может стоить до 449 долларов.

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Что касается характеристик, GeForce RTX 4060 Ti может получить графический процессор AD106 с количеством CUDA ядер в 4352 единицы. Пиковая частота ожидается на уровне 2535 МГц. Подсистема памяти может быть представлена только 8 ГБ 128-битной GDDR6 с чипами 18 Гбит/с, пропускная способность будет куда меньше, чем в прошлом поколении, около 288 ГБ/с, но зато многократно увеличат объём кэш-памяти 2-го уровня, что должно несколько нивелировать этот недостаток. При всём при этом показатель TGP видеокарты может составить всего лишь 160 Вт.

Источники MyDrivers Wccftech