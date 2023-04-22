Модель из 2019 года хорошо смотрится на фоне новинок.

Pascal Brändle, Unsplash

Производители уделяют всё меньше внимания бюджетным графическим решениям, поэтому ассортимент видеокарт в этом сегменте продолжает уменьшаться. В 2023 году по-прежнему приходится рассматривать решения 2019 года, например, NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и другие её модификации, ближайшей альтернативой которым является новая RTX 3050. В случае, если цена этих моделей одинакова, выбор однозначно лучше сделать в пользу более новой модели, но если GTX 1660 Ti дешевле, а бюджет жёстко ограничен, то при выборе более старой видеокарты покупатель практически ничего не теряет в плане производительности, что показывает сравнительное тестирование на YouTube канале RandomGaminginHD, ниже приводится среднее значение FPS для GTX 1660 Ti и RTX 3050 соответственно:

COD MW2 — 68 / 74

The Witcher 3 Next Gen — 92 / 91

Forza Horizon 5 — 71 / 78

Marvel’s Spider Man Remastered — 93 / 95

Cyberpunk 2077 — 62 / 66

Hogwarts Legacy — 69 / 75

Red Dead Redemption 2 — 88 / 91

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Как видно, GeForce RTX 3050 до 10% быстрее, но в целом производительность близка, так что в конечном итоге всё зависит от цен на момент выбора. Если цены равны или RTX 3050 чуть дороже, доплата стоит того, у новой модели 8 ГБ видеопамяти и, хотя автор тестирования не придал этому большого значения, справедливо отмечая плохую оптимизацию жадных до памяти игр, в будущем дополнительные 2 ГБ лишними точно не будут. Также RTX 3050 обладает поддержкой трассировки лучей и DLSS 2, масштабирование может быть крайне полезным для видеокарты этого класса в будущем, когда производительности будет не хватать.

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Также не стоит игнорировать популярность различных ИИ технологий, так многие сейчас увлекаются генерацией изображений в Stable Diffusion, не исключено, что в будущем появятся и другие интересные приложения на базе ИИ, в данном случае GTX 1660 не конкурент RTX 3050 с её тензорными ядрами, новыми форматами вычислений и большим объёмом видеопамяти. Как показал обзор Tom’s Hardware, по скорости генерации изображений в Stable Diffusion между GTX 1660 и RTX 3050 пропасть. Так что только существенно более низкая цена может склонить выбор к GTX 1660, при этом владельцам этих видеокарт точно не стоит рассматривать RTX 3050 для обновления, нужно ориентироваться на видеокарту более высокого класса.