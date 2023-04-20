Остаётся решить ряд не самых сложных задач.

Похоже, графический редактор с открытым исходным кодом GIMP действительно может обновиться до версии 3.0 уже в этом году. Перенос программы на инструментарий GTK3 длится долгое время, но ранее разработчики намекнули, что пора бы заканчивать и вот, официально основной этап завершён, сообщает Phoronix. «И спустя ещё один месяц я объединил это ответвление с нашей основной веткой разработки. Перенос GIMP на GTK+3 официально завершён (кроме незначительных устаревших API, но сложных задач больше нет)…», — написал разработчик @zemarmot в Twitter*.

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Тем не менее, точные сроки выхода GIMP 3.0 всё ещё неизвестны, нужно завершить работу над обновлением API скриптов и плагинов, закончить реализацию поддержки Wayland и решить ряд других задач. Среди других изменений переход на систему сборки Meson, отказ от использования intltool. Новая версия программы будет лучше работать на мониторах с высоким разрешением, а после глубокого рефакторинга кода станет проще реализовывать новые возможности.

Источники Phoronix * заблокирован в РФ