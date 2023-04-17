Она уже тестируется в Nightly сборке браузера.

Mozilla внедряет в веб-браузер Firefox возможность автоматической обработки запросов на сохранение cookie-файлов. Большинство веб-сайтов в Интернете встречают пользователя просьбой предоставить разрешение на запись и хранение cookie. Это может быть как небольшой баннер вне области основного контента, так и крупное окно, перекрывающее доступ к основному контенту, пока пользователь не ответит на запрос. Все эти запросы могут раздражать и нередко пользователи нажимают первую попавшуюся кнопку, только чтобы быстрее перейти к основному содержимому — эту задачу и должна упростить функция «Уменьшене числа уведомлений о куках» (в англ. версии Cookie Banner Reduction), которая появилась в свежей сборке Firefox Nightly, сообщает gHacks.

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По умолчанию Cookie Banner Reduction не активирован, включить новую функцию можно на странице about:config, отыскав параметр cookiebanners.service.mode. Судя по всему, функция может обрабатывать те запросы, где есть кнопка, позволяющая отклонить все cookie файлы разом, есть три настройки: 0 – отключено; 1 – отклонить все; 2 – принять все. В приватном режиме функция включена по умолчанию в режиме 1. На данный момент неизвестно, когда «Уменьшене числа уведомлений о куках» появится в стабильной версии Firefox.

Источники gHacks