Сроки реализации пока неизвестны.

Одним из недостатков веб-браузера Firefox является отсутствие встроенного переводчика. Конечно, пользователям доступно достаточно расширений, которые добавят в браузер эту возможность, однако собственная реализация пошла бы браузеру только на пользу. В Mozilla работают над этим и создали Firefox Translations, безопасный и конфиденциальный сервис перевода, который не полагается на облачные серверы, а выполняет работу локально после загрузки языковых пакетов. Развитие расширения идёт не так быстро, как хотелось, количество поддерживаемых языков по-прежнему невелико, а расширение всё ещё не включено в состав браузера. Но похоже, что ситуация меняется в лучшую сторону. Mozilla планирует интегрировать Firefox Translations непосредственно в веб-браузер Firefox, сообщает gHacks.

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Пользователи сборок Firefox Nightly могут попытаться включить предварительную версию интегрированного расширения, изменив несколько параметров на странице расширенных настроек about:config. Для включения переводчика потребуется установить параметр browser.translations.enable в True, а если требуется автоматический перевод страниц — browser.translations.autoTranslat в True. Настройки применяются после перезапуска браузера. На странице about:preferences#general можно выбрать доступные языки для перевода.

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Интеграция встроенного расширения для перевода сайтов не завершена, но видна работа в этом направлении, в Mozilla не назначили дату релиза, но встроенный переводчик может появиться уже в этом квартале, считают в gHacks.

Источники gHacks