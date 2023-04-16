Видеокарта лучше по соотношению непроизводительности к цене.

После нескольких крупных и успешных обновлений графических драйверов в конце прошлого и начале этого года, Intel начала активно продвигать видеокарту Arc A750 в качестве более выгодной альтернативы NVIDIA GeForce RTX 3060. После небольшой паузы кампания продолжается и поводом для этого стал выпуск новой бета-версии драйвера 31.0.101.4311, где инженеры повысили производительность видеокарт A770 и A750, последняя получила больше бонусов, так в Dead Space Remake прирост достигает 63%. Также в драйвер была добавлена поддержка новых игр — они и были выбраны для очередной демонстрации преимущества A750 над RTX 3060.

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По подсчётам Intel, в Total War: Warhammer III - Mirror of Madness при разрешении 1440p видеокарта Arc A750 на 72% выгоднее по производительности к цене. Это наибольшее преимущество среди выбранных игр, тем не менее, статистика в оставшейся тройке не менее впечатляющая. В Boundary и Dead Island 2 видеокарта Intel показывает лучшее соотношение FPS к доллару в разрешениях 1080p/1440p на 40/43% и 37/55% соответственно. А в Minecraft Legends преимущество достигает 63% в разрешении 1080p и 57% в разрешении 1440p.

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Команда продолжает активную работу над драйверами, что вселяет некоторую уверенность в будущее видеокарт Intel и делает их более привлекательными для покупателей. Рекомендованная цена Arc A750 за рубежом составляет 249 долларов, при этом RTX 3060 12 ГБ стоит ощутимо дороже.

Источники Intel Wccftech