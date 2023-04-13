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Предстоящие обновления Steam Deck могут значительно сократить кэш шейдеров
Экономия может достигать внушительных 60%.
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Petar Vukobrat, Unsplash

Владельцы Steam Deck, которым не хватает пространства на накопителе для своей библиотеки игр, в скором времени получат «подарок» вместе с новым обновлением графического драйвера — ожидается уменьшение кэша шейдеров примерно до 60%, сообщает PCGamer со ссылкой на информацию от Valve. Необходимые изменения вносятся в набор драйверов Mesa 23.1, они повлияют на процесс кэширования файлов в Vulkan. На Steam Deck кэш шейдеров занимает довольно много пространства, для сложных игр это может быть несколько гигабайт, но изменения в конвейере Vulkan значительно уменьшат кэш. Не для всех игр удастся сократить размер до 60%, но в любом случае, общая экономия может быть внушительной.

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Специалисты PCGamer отмечают, что стабильная версия драйвера Mesa 23.1 появится в начале мая, также в ближайшее время ожидается релиз обновлённой операционной системы Valve SteamOS 3.5, которая, в частности, будет содержать улучшения для интегрированной графики портативной консоли, в итоге полноценное обновление Steam Deck можно ожидать к началу летнего сезона.

Источники
PCGamer
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#valve #steam deck
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