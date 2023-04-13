Только ROG Strix получил 16-контактный разъём питания.

ASUS подготовила четыре модели для новой видеокарты GeForce RTX 4070, представленной NVIDIA накануне. Это как более дорогие и крупные решения ROG Strix и TUF Gaming, так и более доступные ASUS Dual. В последнем случае предлагается две расцветки, чёрная и белая.

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Для ROG Strix GeForce RTX 4070 используется тот же дизайн, что и для старших видеокарт линейки, конструкция занимает чуть более трёх слотов расширения (3,12) при длине 338,9 мм. К преимуществам модели компания относит фирменный радиатор с увеличенной площадью теплосъёмника MaxContact, жёсткую конструкцию, новый дизайн в стиле киберпанк, двойной BIOS с прошивками для большей тишины или производительности, два разъёма FanConnect II для подключения вентиляторов и синхронизации подсветки при наличии совместимости с Aura Sync. Данная модель получила 16-контактный разъем питания 12VHPWR, адаптер входит в комплект.

GeForce RTX 4070 TUF Gaming немного больше в толщину (3,15), но меньше в длину — 301 мм. Также видеокарта использует привычный 8-контактнйы разъём питания. В числе преимуществ высокая надёжность, конденсаторы военного класса и увеличенные вентиляционные прорези на задней панели, выполненной из прочного алюминиевого сплава.

Модели ASUS Dual позиционируются как отличный выбор для более экономичных или компактных сборок. Дизайн в новой серии претерпел изменения, по задумке компании, он должен ассоциироваться с космическими технологиями. В верхней части кожуха системы охлаждения присутствует полупрозрачный декоративный элемент ретро-футуристического стиля. За счёт применения системы охлаждения с двумя вентиляторами видеокарты получились компактными и занимают в длину 267,1 мм, присутствует алюминиевая задняя панель, но нет RGB подсветки, коннектор питания 8-контактный.

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Все видеокарты оснащаются новыми 11-лопастными вентиляторами Axial-tech, расход воздуха которых увеличился на 31%, а статическое давление на 56,3%. Модели представлены в базовой версии и с заводским разгоном.

Источники ASUS