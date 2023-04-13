AMD официально озвучила планы по выпуску новых процессоров вплоть до Zen 5, так первые процессоры на базе этой архитектуры должны появиться к 2024 году. Похоже, что в AMD активно работают и над последующими архитектурами Zen. В Сети появились некоторые подробности об архитектурах Zen 5 и Zen 6 следующего поколения, как объясняет Wccftech, информацию нашли в профиле инженера компании, но первоисточник не указывается, так что стоит относиться к ней с долей скептицизма.
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Инженер работал над управлением питанием для трёх архитектур AMD: Zen 4, Zen 5 и Zen 6. По представленной информации, работа над Zen 4 началась в первом квартале 2020 года, представили процессоры в третьем квартале 2022 года, т.е. примерно через 2,5 года от начала разработки. Работа над Zen 5 началась в первом квартале 2021 года и, если прибавить эти же 2,5 года, выход первых процессоров на базе этой архитектуры, получаем вторую половину 2023 года, немного раньше озвученных планов, но в целом сроки довольно близки. Что касается Zen 6, работа над этой архитектурой началась в первом квартале 2023 г, таким же образом можно предположить, что процессоры появятся не ранее второй половины 2025 года.
Также стали известны предполагаемые кодовые имена архитектур, так Zen 4 внутри компании могли назвать Персефона (Persephone), интересно, чем обусловлен этот выбор, в свою очередь, Zen 5 мог получить имя Нирвана (Nirvana), а Zen 6 — Морфеус (Morpehus). Говорится только о базовых архитектурах, возможно, модификации, такие как Zen 4C и Zen 5C называются по-другому. Базовым вариантам архитектур Zen 5 и Zen 6 приписывается 3-нм и 2-нм техпроцесс соответственно.
На днях инсайдер назвал результат предполагаемого тестирования инженерной платформы с серверными процессорами Zen 5 в Cinebench R23, уже на раннем этапе новая архитектура показывает 14% превосходство в производительности, а к релизу прирост прогнозируют в диапазоне 20…30%.
- Источники
- Wccftech