Также стало известно предполагаемое кодовое имя Zen 4, интересный выбор.

AMD официально озвучила планы по выпуску новых процессоров вплоть до Zen 5, так первые процессоры на базе этой архитектуры должны появиться к 2024 году. Похоже, что в AMD активно работают и над последующими архитектурами Zen. В Сети появились некоторые подробности об архитектурах Zen 5 и Zen 6 следующего поколения, как объясняет Wccftech, информацию нашли в профиле инженера компании, но первоисточник не указывается, так что стоит относиться к ней с долей скептицизма.

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Инженер работал над управлением питанием для трёх архитектур AMD: Zen 4, Zen 5 и Zen 6. По представленной информации, работа над Zen 4 началась в первом квартале 2020 года, представили процессоры в третьем квартале 2022 года, т.е. примерно через 2,5 года от начала разработки. Работа над Zen 5 началась в первом квартале 2021 года и, если прибавить эти же 2,5 года, выход первых процессоров на базе этой архитектуры, получаем вторую половину 2023 года, немного раньше озвученных планов, но в целом сроки довольно близки. Что касается Zen 6, работа над этой архитектурой началась в первом квартале 2023 г, таким же образом можно предположить, что процессоры появятся не ранее второй половины 2025 года.

Также стали известны предполагаемые кодовые имена архитектур, так Zen 4 внутри компании могли назвать Персефона (Persephone), интересно, чем обусловлен этот выбор, в свою очередь, Zen 5 мог получить имя Нирвана (Nirvana), а Zen 6 — Морфеус (Morpehus). Говорится только о базовых архитектурах, возможно, модификации, такие как Zen 4C и Zen 5C называются по-другому. Базовым вариантам архитектур Zen 5 и Zen 6 приписывается 3-нм и 2-нм техпроцесс соответственно.

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На днях инсайдер назвал результат предполагаемого тестирования инженерной платформы с серверными процессорами Zen 5 в Cinebench R23, уже на раннем этапе новая архитектура показывает 14% превосходство в производительности, а к релизу прирост прогнозируют в диапазоне 20…30%.

Источники Wccftech