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NVIDIA перечислила новые игры с DLSS, в списке Everspace 2 и High On Life
Более 300 игр и программ поддерживают технологии DLSS.
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Вместе с выпуском продвинутой трассировки лучей (трассировки пути) Overdrive Mode в Cyberpunk 2077 компания NVIDIA накануне озвучила список новых игр с поддержкой технологий DLSS. Библиотека таких игр постоянно растёт и уже насчитывает более 300 наименований, так новейший набор технологий DLSS 3 с генерацией кадров доступен уже в 30 играх, а DLSS 2 работает в более чем 280 играх и приложениях, позволяя значительно повысить производительность при сохранении высокого качества изображения.

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Первой новинкой в списке NVIDIA является динамичный однопользовательский космический шутер Everspace 2. В игру внедрили DLSS 2 ещё в 2021 году, во время раннего доступа, а на прошлой неделе игра наконец-то добралась до полноценного релиза. Также после недавнего обновления DLSS 2 появился в приключенческом боевике Like a Dragon: Ishin!, шутерах High On Life и LEAP, последний является многопользовательской игрой, где в одном матче могут участвовать до 40 человек. Полный список игр с технологиями NVIDIA доступен на официальном сайте.

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Источники
NVIDIA
TechPowerUp
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#nvidia #игры #nvidia dlss
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