Более 300 игр и программ поддерживают технологии DLSS.

Вместе с выпуском продвинутой трассировки лучей (трассировки пути) Overdrive Mode в Cyberpunk 2077 компания NVIDIA накануне озвучила список новых игр с поддержкой технологий DLSS. Библиотека таких игр постоянно растёт и уже насчитывает более 300 наименований, так новейший набор технологий DLSS 3 с генерацией кадров доступен уже в 30 играх, а DLSS 2 работает в более чем 280 играх и приложениях, позволяя значительно повысить производительность при сохранении высокого качества изображения.

реклама





Первой новинкой в списке NVIDIA является динамичный однопользовательский космический шутер Everspace 2. В игру внедрили DLSS 2 ещё в 2021 году, во время раннего доступа, а на прошлой неделе игра наконец-то добралась до полноценного релиза. Также после недавнего обновления DLSS 2 появился в приключенческом боевике Like a Dragon: Ishin!, шутерах High On Life и LEAP, последний является многопользовательской игрой, где в одном матче могут участвовать до 40 человек. Полный список игр с технологиями NVIDIA доступен на официальном сайте.

рекомендации 1Tb SSD Crusial в полтора раза подешевел 16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут 15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз Последние 3070 дешевле 50 тр в Регарде <b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13700K дешевле 40 тр в Регарде 3070 Gainward Phantom за 50 тр 13600K дешевле 30 тр в Регарде





Источники NVIDIA TechPowerUp