Mozilla подготовила значительное обновление Firefox 112 с новыми возможностями и исправлениями для повышения безопасности. В числе изменений для конечного пользователя улучшения строгого режима защиты от отслеживания, разработчики добавили в фильтр больше параметров, которые удаляются из URL адресов. Также обладатели графики от компании Intel должны заметить улучшения при воспроизведении видеороликов силами программного декодера, нагрузка на графический процессор должна уменьшиться, а качество при масштабировании стать лучше.
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В браузере реализовали возможность просмотра сохранённых паролей в виде открытого текста, возможность доступна в менеджере логинов и паролей, при вызове контекстного меню в поле пароля. Появилось новое сочетание клавиш Ctrl+Shift+T для открытия предыдущей сессии. Пользователи Linux дистрибутива Ubuntu получили возможность импорта данных и Snap пакета браузера Chromium, однако есть загвоздка, импорт работает, если сам Firefox не является Snap приложением – это временное ограничение, от которого должны избавиться в будущем.
Обновление Firefox 112 должно стать доступно сегодня, сообщает gHacks, также браузер Firefox ESR с расширенным периодом поддержки должен обновиться до версии 102.10.
- Источники
- gHacks